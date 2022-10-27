UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перегляд правил на ринку електроенергії дозволить отримати кошти для закупівлі обладнання, - експерт

Фото: перегляд правил на ринку електроенергії дозволить отримати кошти для закупівлі обладнання 9
Автор: Сергей Новиков

Завдяки перегляду правил на ринку електроенергії енергетичні компанії зможуть отримати кошти для закупівлі обладнання для відновлення енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Ігоря Плачкова.

"Я звертаюся до уряду, до Національної комісії з регулювання для того, щоб розробити та внести відповідні зміни до правил ринку, в інших нормативних документах, навіть якщо це необхідно і в законодавстві, для збільшення обсягу грошей у генеруючої потужності", - сказав він.

Плачков зазначив, що енергетичним компаніям зараз потрібні кошти для закупівлі обладнання, що дозволить їм і надалі підтримувати українську енергосистему.

"Уявляєте який обсяг необхідно на сьогодні обладнання та матеріалів для того, щоб підтримувати енергосистему? Я впевнений у тому, що високий професіоналізм, висока організованість та прояв героїзму енергетиків дозволить нам виграти цю енергетичну війну розв'язану агресором", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше провідний експерт з енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський заявляв, що збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить швидше ремонтувати зруйновану інфраструктуру.

В жовтні Росія стала масово обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Через що вона зазнала значних руйнувань, а по всій країні почались аварійні відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія