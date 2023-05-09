У Донецькій області на передовій загинув співробітник Офісу президента. Мова йде про Олексія Титаренка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко", - написав Єрмак.
За його словами, Титаренко працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.
"Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - додав Єрмак.
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