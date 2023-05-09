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На передовій загинув співробітник Офісу президента

Фото: на передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Донецькій області на передовій загинув співробітник Офісу президента. Мова йде про Олексія Титаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко", - написав Єрмак.

За його словами, Титаренко працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики.

"Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - додав Єрмак.

Раніше ми писали, що 17 квітня, на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна.

Також повідомлялося, що у бою під Бахмутом загинув Дмитро Коцюбайло. Він - один із наймолодших Героїв України.

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