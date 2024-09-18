На передовій у Харківській області у росіян масові отруєння, - ЗСУ

Як повідомили у ЗСУ, в районі населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.

За даними Сил оборони, у росіян також фіксуються масові випадки отруєнь.

"Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкових розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів", - йдеться у повідомленні.

Загалом за останню добу ситуація на Харківському напрямку залишилася без змін. Втрати ворога за минулу добу склали 85 окупантів, з них безповоротні - 24, санітарні - 59. Двоє окупантів здалися у полон.

Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 78 одиниць озброєння та військової техніки.