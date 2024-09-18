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На передовій у Харківській області у росіян масові отруєння, - ЗСУ

Фото: у Харківській області у росіян масові отруєння (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Серед російських окупантів масові отруєння на передовій у Харківській області. Причиною цього є неякісна їжа та вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

Як повідомили у ЗСУ, в районі населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.

За даними Сил оборони, у росіян також фіксуються масові випадки отруєнь.

"Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкових розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів", - йдеться у повідомленні.

Загалом за останню добу ситуація на Харківському напрямку залишилася без змін. Втрати ворога за минулу добу склали 85 окупантів, з них безповоротні - 24, санітарні - 59. Двоє окупантів здалися у полон.

Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 78 одиниць озброєння та військової техніки.

 

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська продовжують наступ на різних ділянках фронту. Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Там за останню добу відбулося 51 та 49 атак ворога відповідно.

За минулу добу українські війська ліквідували понад 1100 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 637 тисяч загарбників.

Крім того, українські війська продовжують наступальні дії у Курській області. Детальніше про те, як атака росіян у Курській області відкрила новий маневр для ЗСУ - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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