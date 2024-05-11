У передмісті Вінниці внаслідок ДТП загинули троє поліцейських

За попередньою інформацією, в результаті зіткнення трьох автомобілів троє співробітників Білоцерківського райвідділу поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів, загинули на місці події. Ще одного поліцейського доставили до лікарні.

Поліцейські не перебували при виконанні службових обов'язків і поверталися з навчання.

Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також госпіталізовані. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії з'ясовуються.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП у передмісті Вінниці (npu.gov.ua)