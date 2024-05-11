UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У передмісті Вінниці внаслідок ДТП загинули троє поліцейських

Ілюстративне фото (imdpl.info)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 11 травня, на обʼїзній дорозі Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За попередньою інформацією, в результаті зіткнення трьох автомобілів троє співробітників Білоцерківського райвідділу поліції, які проходили  курс навчання на поліцейських офіцерів, загинули на місці події. Ще одного поліцейського доставили до лікарні.

Поліцейські не перебували при виконанні службових обов'язків і поверталися з навчання.

Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також госпіталізовані. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав механічні пошкодження. 

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії з'ясовуються.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

 

Фото: ДТП у передмісті Вінниці (npu.gov.ua)

ДТП в Україні

8 травня в Київській області сталася аварія за участю двох вантажівок і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули три людини.

Нещодавно в Києві сталася аварія за участю автобуса і вантажівки. В результаті аварії постраждали пасажир і водій автобуса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПВінницька область