Передавал сведения оккупантам. В Харьковской области адвоката подозревают в госизмене

В Харьковской области сообщили подозрение в государственной измене местному адвокату. Он предоставлял оккупантам сведения о позициях ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, адвокат предоставлял российским военным сведения о местонахождении и количестве военной техники ВСУ в Харькове и самой области. Всю информацию он передавал через один из мессенджеров.

"Сейчас решается вопрос об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей в порядке ст. 615 УПК Украины",- пишет пресс-служба.