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Перед Олимпийскими играми: Пекин ужесточает карантинные меры из-за COVID

Автор: Иванна Шовкун

Городское правительство Пекина ввело новые меры для борьбы со вспышкой COVID-19. Такое решение приняли из-за приближения Олимпийск игр, которіе пройдут в городе через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, в субботу, 22 января, в Пекине было выявлено девять случаев заболевания коронавирусом. Шесть из них - в районе Фэнтай китайского города.

Потому тестирование было усилено: 2 миллиона граждан должны быть проверены. Также власти попросили жителей района и других пострадавших районов не покидать город и избегать массовых собраний.

В Фэнтае некоторые детские сады сообщили родителям, что дети, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут их посещать.

Некоторые делегаты, спортсмены и представители СМИ уже начали прибывать в Китай в преддверии игр, которые начнутся 4 февраля.

Напомним, в Гонконге заблокировали целый жилой комплекс вместе с 3000 жителями. Из-за коронавируса люди в течении пяти дней будут находится на карантине.

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