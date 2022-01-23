Перед Олимпийскими играми: Пекин ужесточает карантинные меры из-за COVID

Так, в субботу, 22 января, в Пекине было выявлено девять случаев заболевания коронавирусом. Шесть из них - в районе Фэнтай китайского города.

Потому тестирование было усилено: 2 миллиона граждан должны быть проверены. Также власти попросили жителей района и других пострадавших районов не покидать город и избегать массовых собраний.

В Фэнтае некоторые детские сады сообщили родителям, что дети, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут их посещать.

Некоторые делегаты, спортсмены и представители СМИ уже начали прибывать в Китай в преддверии игр, которые начнутся 4 февраля.