Перед обменом украинцев заставляли писать прошение о помиловании

Фото: Павел Гриб (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Павел Гриб отметил, что отказался писать такое прошение

Перед обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании. Об этом рассказал освобожденный пленный Павел Гриб, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что такие прошения писали не все.

"Ничего там не готовили (до обмена, - ред.). Приехали в Лефортово и говорят - давай писать о помиловании. От меня хотели техническую бумагу. Кто-то писал, кто-то не писал. Кольченко говорил - написал. Это уже такое дело, кто пишет, а кто не пишет. Это технические документы... я не писал ничего, сказал не буду, и все", - заявил Гриб.

Напомним, Офис президента опубликовал список участников обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией.

Как писало РБК-Украина ранее, в СМИ появились предварительные списки участников обмена как с украинской, так и с российской стороны.

Сегодня в Украину вернулись 35 украинских политзаключенных, среди которых 24 украинских моряка.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вместе с главой РФ Владимиром Путиным сделали все для обмена пленными. "Я, как президент Украины, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не меняя по ходу наших договоренностей", - заявил Зеленский.