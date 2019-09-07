ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Перед обменом украинцев заставляли писать прошение о помиловании

Новости » Политика    07.09.2019 - 14:33
Перед обменом украинцев заставляли писать прошение о помиловании
Фото: Павел Гриб (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Павел Гриб отметил, что отказался писать такое прошение

Перед обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании. Об этом рассказал освобожденный пленный Павел Гриб, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что такие прошения писали не все.

"Ничего там не готовили (до обмена, - ред.). Приехали в Лефортово и говорят - давай писать о помиловании. От меня хотели техническую бумагу. Кто-то писал, кто-то не писал. Кольченко говорил - написал. Это уже такое дело, кто пишет, а кто не пишет. Это технические документы... я не писал ничего, сказал не буду, и все", - заявил Гриб.

Напомним, Офис президента опубликовал список участников обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией.

Как писало РБК-Украина ранее, в СМИ появились предварительные списки участников обмена как с украинской, так и с российской стороны.

Сегодня в Украину вернулись 35 украинских политзаключенных, среди которых 24 украинских моряка.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вместе с главой РФ Владимиром Путиным сделали все для обмена пленными. "Я, как президент Украины, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не меняя по ходу наших договоренностей", - заявил Зеленский.

Украина и Россия сделали все для обмена пленными, - Зеленский Освобожденные украинцы поедут обследоваться в "Феофанию", - Зеленский
Новости Украины обмен пленнымипомилованиеПавел Гриб
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь