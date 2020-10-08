ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Перед матчами в Лиге наций в шести игроков сборной Украины подтвердили COVID-19

Автор: Инна Собора

Перед матчами в Лиге наций с Германией и Испанией сборная Украины по футболу осталась без 14 игроков. В шести из них подтвердили коронавирус, другие травмированы.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Завтра в лагерь сборной Украины прибудут три игрока донецкого "Шахтера" - Виктор Коваленко, Ромеро Марлос, а также центрбэк Валерий Бондарь, которого тренерский штаб вызвал сегодня.

"Вместе с тем Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, ПЦР-тесты которых показали сегодня положительные результаты, не смогут помочь национальной команде в играх с Германией и Испанией", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество игроков, которые из-за травм или коронавируса не смогли частично или полностью принять участие в октябрьском сборе, составляет 14 человек, из них инфицированных COVID-19 - 6.

Как известно, матчи запланированы на 10 октября с Германией и на 13 октября с Испанией.

Ранее сообщалось, что в "Шахтере" девять футболистов заболели коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Футбол