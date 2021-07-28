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Переболевшая COVID-19 премьер Эстонии вакцинировалась от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер Эстонии Кая Каллас вакцинировалась от COVID-19. Полгода назад она перенесла коронавирусную инфекцию. Свое решение она объяснила рекомендацией семейного доктора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Каллас на ее странице в Facebook.

"Тем, кто переболел коронавирусом, семейные врачи рекомендуют вакцинировать через полгода после заражения", - написала она.

Каллас отметила, что полгода после болезни прошли не заметно и сегодня она пошла вакцинироваться в Восточно-Таллинскую центральную больницу. "Защитная инъекция сделана", - добавила премьер.

Она призвала граждан страны вакцинироваться от коронавируса, напомнив, что через пять недель дети пойдут в школу и к началу осени нужно получить защиту от инфекции.

Фото: премьер Эстонии вакцинировалась от коронавируса (facebook.com/kallaskaja)

Напомним, правительство Эстонии отправило Украине 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности, страна передаст украинской стороне 200 тысяч доз препарата.

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