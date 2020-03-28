Переболеть коронавирусом может до 22 миллионов украинцев

Переболеть коронавирусом может до 22 миллионов граждан Украины. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил и.о. генерального директора Центра здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, врач объяснил, в чем смысл введения чрезвычайных ограничительных мероприятий во время карантина.

"Ответ прост. Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса на уровне нашего государства, то по разным оценкам от 7 до 22 миллионов должны переболеть среди населения в Украине. Мы имеем сейчас средний уровень смертности от этой инфекции на уровне 1%. Это суммарно по тем данным, которые публикуются. Если просуммировать, то это очень большое количество людей - это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии", - заявил Кузин.

По его словам, со временем коронавирус будет уменьшать свою активность.

"Я бы сказал, что коллективного иммунитета не будет по отношению к коронавируса. По тем данным, которые уже публикуются в научных статьях, иммунитет от перенесенной инфекции является неустойчивым. Человек может через 3 месяца заболеть повторно. Скорее всего, что это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно. Она будет очень похожа на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся ежегодно. Скорее всего, что она будет развиваться таким образом, что она будет уменьшать свою вирулентность", - добавил он.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на вечер 27 марта, в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

РБК-Украина писало, что на следующей неделе во Львовской области начнется массовое тестирование населения на наличие коронавируса.