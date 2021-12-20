PepsiCo в Украине помогает общинам, пострадавшим от COVID-пандемии

Благодаря инвестициям в размере около 8 млн грн мы сможем предоставить пострадавшим общинам и семьям доступ к пище, воде и возможности повышения квалификации для экономического роста и благосостояния. Программы будут продолжаться в течение 2022 года. С КМБФ "Фудбенк" и БФ "Благомай" PepsiCo в Украине сотрудничает уже длительное время, партнерство с Глобальным договором ООН в Украине - наша новая инициатива.

Начиная с 2011 года "Фудбенк" сотрудничает с производителями пищевых продуктов, розничными продавцами и фермерами для решения проблем продовольственной безопасности путем объединения усилий партнеров, предотвращения образования пищевых отходов и помощи в уменьшении проблемы недоедания. PepsiCo Foundation и PepsiCo Украина предоставляют грант в размере 100 тыс. долларов США для инвестирования в инфраструктуру по хранению продовольствия в Киевской области. Из-за пандемии COVID-19 требования к уровню продовольственной безопасности значительно выросли, из-за чего "Фудбенк" требует дополнительной поддержки в вопросах логистики и финансирования деятельности по удовлетворению потребностей общин. Эта инвестиция улучшит операционную модель продовольственного банка, которая принесет пользу более 300 тыс. человек, примерно на 25% увеличит количество и разнообразие продуктов питания, которые будут распределяться в 2022 году, позволит доставить более 5 млн питательных продуктов людям, наиболее нуждающимся в этом.

"Накормить людей, получающих недостаточное питание, - это более чем просто обеспечение едой. Речь идет об укреплении здоровья, питательном питании и силах. Поэтому наша миссия - обеспечить как можно более питательной пищей для инвестиций в здоровье и самочувствие людей", - говорит Владимир Иванов, глава правления КМБФ "Фудбенк".

Сеть Глобального Договора в Украине - это официальная платформа Глобального Договора ООН, крупнейшей в мире инициативы по корпоративной устойчивости, объединяющей ООН и бизнес во всем мире и обеспечивающей цели устойчивого развития.

Цель Партнерства PepsiCo и Сети Глобального договора ООН в Украине ощутимо повлияет на ситуацию, помогая молодым предпринимателям из сектора товаров повседневного спроса улучшить технические навыки, развивая экономические возможности там, где это наиболее необходимо. Финансовая помощь PepsiCo Foundation в размере 115 тыс. долларов США позволит создать акселератор устойчивого агробизнеса, который поможет 125 предпринимателям расширить возможности и развивать собственный бизнес в своих местных общинах. Эта программа будет поддерживать экономическое развитие общин в Украине, будет способствовать расширению возможностей предпринимательства и поддержит развитие перспектив, необходимых для развития устойчивой инфраструктуры в стране. Как один из крупнейших представителей сектора товаров повседневного спроса PepsiCo в Украине будет мотивировать своих сотрудников в волонтерство - делиться лучшими практиками компании и участвовать в менторстве для участников программы.

"Украина имеет огромный потенциал для инновационных идей, а Глобальный договор ООН в Украине имеет опыт мотивации молодых предпринимателей, развивая и направляя их к реализации целей устойчивого развития. Совместно с The PepsiCo Foundation мы имеем возможность распространить свой опыт на более широкую аудиторию и помочь молодым предпринимателям начать свои проекты устойчивого бизнеса", - подчеркнула Татьяна Сахарук, исполнительный директор Сети Глобального договора ООН в Украине.

Чрезвычайно важен доступ к чистой питьевой воде для общин, находящихся в зоне риска. С 2013 года PepsiCo Украина вместе с БФ "Благомай" обеспечили постоянный доступ к воде для более 8 тыс. человек. Благодаря новому гранту PepsiCo Foundation размером 100 тыс. долларов США партнеры обеспечат доступ к чистой воде еще 5 тыс. человек.

"Большая благодарность нашим партнерам PepsiCo за поддержку и участие в проекте "Чистая вода". Мы очень рады, что наш проект улучшает здоровье каждого ребенка, проживающего в детском доме, где установлена ​​система очистки воды. Ведь все мы знаем, что нет здорового напитка, чем чистая вода. И для нашей команды фонда "Благомай" большая честь быть приобщенными к такому важному и масштабному проекту помощи", - прокомментировала Татьяна Карапетян, соучредитель благотворительного фонда "Благомай".

Эти новые пожертвования основаны на усилиях PepsiCo поддержать уязвимые сообщества в разгаре пандемии. В 2020 году компания и PepsiCo Foundation пожертвовала в общей сложности 2,5 миллиона долларов в Украине в поддержку уязвимых групп населения, защиту медицинских работников на передовой и обеспечение больниц современным оборудованием.

"Новые программы PepsiCo и The PepsiCo Foundation направлены на стимулирование изменений в ключевых сферах - питании общин, развитии будущих навыков и содействию экономическим возможностям. Я верю, что, объединив усилия ответственного бизнеса, правительства, негосударственных организаций и общин, где мы работаем, мы сможем восстановить экономику вместе. Дистанцируясь из-за ограничений вследствие COVID-19, мы готовы оставаться вместе с нашими партнерами и поблагодарить украинцев за то, что они ежедневно выбирают продукцию PepsiCo", - говорит Александр Киселев, генеральный директор PepsiCo в Украине.

Благодаря совместным усилиям эти программы стремятся долгое время повлиять на общины и дать им возможность расти и процветать после пандемии. Это новейшие активности компании в рамках обязательств PepsiCo Positive, ставящие постоянство в сердце нашего бизнеса и вдохновляющие позитивные изменения для планеты и людей.