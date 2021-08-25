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Пентагон вводит обязательную вакцинацию военнослужащих

Автор: Сергей Пышкин

Пентагон вводит обязательное вакцинирование против коронавируса среди военнослужащих США. Сейчас в стране не получили прививки около 800 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, после консультаций с медицинскими экспертами и военным руководством, было принято решение ввести обязательную вакцинацию среди военнослужащих.

Военные смогут получить прививку препаратом Pfizer на своих базах.

"Военнослужащие считаются полностью вакцинированными через две недели после введения второго компонента вакцины от COVID-19 или через две недели после введения однократной дозы однофазной вакцины", - отмечает пресс-служба Пентагона.

Сегодня в США вакцинировано более половины населения страны.

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ПентагонСоединенные Штаты Америки