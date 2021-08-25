Пентагон вводит обязательную вакцинацию военнослужащих

По словам министра обороны США Ллойда Остина, после консультаций с медицинскими экспертами и военным руководством, было принято решение ввести обязательную вакцинацию среди военнослужащих.

Военные смогут получить прививку препаратом Pfizer на своих базах.

"Военнослужащие считаются полностью вакцинированными через две недели после введения второго компонента вакцины от COVID-19 или через две недели после введения однократной дозы однофазной вакцины", - отмечает пресс-служба Пентагона.

Сегодня в США вакцинировано более половины населения страны.