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Пентагон рассказал новые подробности о прошлогоднем теракте в аэропорту Кабула

Автор: Артур Родивилов

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что теракт у аэропорта Кабула летом прошлого года унес жизни не менее 170 человек. Он был совершен с помощью единственного взрывного устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

По словам Маккензи, в ходе расследования следователи опросили порядка 100 свидетелей теракта

Расследование установило, что взрывное устройство было начинено металлическими поражающими элементами.

Ранее американские специалисты сообщали, что в ходе теракта пострадавшие получили огнестрельные ранения, однако позже было установлено, что никто не пострадал от выстрелов - вероятно, американские военные приняли некоторые ранения от поражающих элементов за пулевые.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Сообщалось, что десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта - одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.

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Пентагон