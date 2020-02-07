Пентагон предоставит военные объекты для инфицированных коронавирусом в США

Министерство обороны США (Пентагон) согласилось предоставить военные объекты вблизи 11 крупных аэропортов Америки для создания карантинной зоны для инфицированных новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Ранее в Пентагон с соответствующим запросом обратилось Министерство здравоохранения и социальных служб США.

"Минздрав будет отвечать за весь уход, транспортировку и безопасность эвакуированных. Персонал Министерства обороны не будет находиться в прямом контакте с эвакуированными и сведет к минимуму контакт с персоналом, поддерживающим эвакуированных", - говорится в заявлении Пентагона.

Каждый из объектов будет вмещать до 20 человек. Пентагон согласился предоставить объекты вблизи аэропортов Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты, Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла, Нью-Джерси и Детройта.

Сегодня в США ожидается прилет двух самолетов из Ухани. Общее количество инфицированных коронавирусом в Америке составляет 11 человек.

Напомним, на данный момент количество жертв коронавируса в Китае составляет 636 человек. Заражены уже 31 161 человек.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.