Пентагон предоставит военные объекты для инфицированных коронавирусом в США

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

На военных объектах смогут разместить до 220 заболевших на коронавирус

Министерство обороны США (Пентагон) согласилось предоставить военные объекты вблизи 11 крупных аэропортов Америки для создания карантинной зоны для инфицированных новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Ранее в Пентагон с соответствующим запросом обратилось Министерство здравоохранения и социальных служб США.

"Минздрав будет отвечать за весь уход, транспортировку и безопасность эвакуированных. Персонал Министерства обороны не будет находиться в прямом контакте с эвакуированными и сведет к минимуму контакт с персоналом, поддерживающим эвакуированных", - говорится в заявлении Пентагона.

Каждый из объектов будет вмещать до 20 человек. Пентагон согласился предоставить объекты вблизи аэропортов Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты, Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла, Нью-Джерси и Детройта.

Сегодня в США ожидается прилет двух самолетов из Ухани. Общее количество инфицированных коронавирусом в Америке составляет 11 человек.

Напомним, на данный момент количество жертв коронавируса в Китае составляет 636 человек. Заражены уже 31 161 человек.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.