Пентагон подтвердил смерть полицейского в результате стрельбы

В результате вчерашней стрельбы рядом с Пентагоном погиб полицейский. Сегодня Министерство обороны Соединенных Штатов Америки подтвердило смерть мужчины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства .

Стоит напомнить, что стрельба произошла на платформе метро, которая расположена рядом с входом в Пентагон. Информацию о смерти правоохранителя предоставляли отдельные источники, однако до сих пор официального подтверждения так и не было.

Вчера Пентагон отказывался комментировать инцидент. Также чрезвычайные службы сообщали и о нескольких раненых, которых сразу госпитализировали в больницу.

Погибшим оказался Джордж Гонсалес, который в прошлом году получил звание старшего офицера.