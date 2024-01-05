Пентагон підтвердив вбивство лідера ополчення, яке підтримує Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

Американські війська в Іраку сьогодні завдали удару по терористичному угрупованню "Харакат ан-Нуджаба", що діє в Іраку та Сирії. В результаті удару був убитий Муштак Джавад Казім аль-Джаварі, також відомий як Абу Таква. Він брав участь у плануванні та проведенні нападів на американських військовослужбовців та був убитий разом з іншим членом угруповання.

"Аль-Джаварі, також відомий як Абу Таква, брав активну участь у плануванні та проведенні нападів на американський персонал. Абу Таква разом з іншим членом угрупування "Харакат ан-Нуджаба" було вбито внаслідок удару, який стався близько полудня 4 січня в Іраку", - повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Важливо зазначити, що удару було завдано з метою самооборони, що ніхто з цивільних осіб не постраждав і що жодна інфраструктура або об'єкти не були вражені", - додав Райдер.

Ситуація на Близькому Сході

Раніше ми повідомляли, що системи оборони аеродрому збили озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються сили США та інших міжнародних сил.

До слова, іракські бойовики взяли на себе відповідальність за ракетний удар по військовій базі США в Сирії 29 грудня.

Також ми повідомляли, що 25 грудня армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником американською базою в Іраку.

Тоді в результаті дронової атаки бойовиків, що пов'язують з Іраком, один американський військовослужбовець опинився в критичному стані та двоє інших було поранено.