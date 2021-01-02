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Пентагон отложил массовое производство F-35 на неопределенный срок

Автор: Юлия Струк

Министерство обороны США решило отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Начало производства отложили на неопределенный срок.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Пентагон пока не готов указать, когда будет готов к проведению боевых испытаний, которые переносились с 2017 года.

Испытания планировали провести в декабре 2020 года, а решение о массовом производстве намеревались принять не позднее марта.

По данным пресс-секретаря замглавы Минобороны США Эллен Лорд, причиной отмены стали "технические проблемы и влияние COVID-19". Новую дату назначат, исходя из независимой технической экспертизы.

Издание обращает внимание, что после проведения тестирования потребуется еще два-три месяца, чтобы проанализировать данные, а затем составить окончательный отчет для Пентагона и Конгресса.

Напомним, Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов заявил, что создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.

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