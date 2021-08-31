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Пентагон официально обязал военных вакцинироваться от COVID-19

Автор: Сергей Пышкин

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки будут обязаны вакцинироваться препаратами, которые были одобрены Управлением продовольствия и медикаментов (УПМ). Представитель Пентагона Джон Кирби назвал группы лиц, которые могут временно избежать прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По словам Кирби вакцинация среди военнослужащих является необходимой для обеспечения их безопасности и готовности.

Отмечается, что 23 августа УПМ полностью одобрило препарат Comirnaty, который ранее был известен, как Pfizer-BioNTech. Другие же вакцины не являются обязательными, однако все может измениться, если управление разрешит их экстренное использование.

Известно, что избежать прививки смогут сотрудники службы, которые активно участвуют в клинических испытаниях по коронавирусу.

Также Пентагон поручил установить сроки реализации программы вакцинации и отметил на регулярной отчетности касаемо ее прогресса.

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ПентагонКоронавирусВакцинацияПандемия коронавируса