Пентагон назвав дату, коли у США вичерпаються гроші для військової допомоги Україні

Видання уточнює, що фактично Пентагон уперше вказав точну дату, коли він вичерпає свої кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування.

"Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки, які замінять ті, що були вилучені із запасів і відправлені в Україну", - сказав Майкл МакКорд.

Пентагон тисне на Конгрес для виділення допомоги Україні

Він додав, що щойно ці кошти буде виділено, Міністерство вичерпає доступне йому фінансування для допомоги в забезпеченні безпеки України.

МакКорд заявив про це в листі лідерам комітетів Палати представників і Сенату з оборонної політики та асигнувань. Лист має чинити тиск на Конгрес США з приводу схвалення більш ніж 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

На початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроекту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.