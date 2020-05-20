Пенсия для украинок в 55 лет: Рада приняла окончательное решение

Пенсия в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Верховная Рада отклонила закон о пенсионном возрасте для женщин

Верховная Рада отклонила законопроект о пенсионном возрасте женщин, который предлагал разрешить до 2022 года украинкам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Нардепы 20 мая проголосовали за отклонение законопроекта 264 голосами.

Речь идет о проекте закона №0972 "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения", который предлагалось ветировать еще в 2015 году.

Этот законопроект депутатам рекомендовал отклонить Комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов еще осенью 2019-го.

Напомним, что недавно глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова назвала повышение пенсионного возраста неизбежным процессом. Она привела результаты исследования Всемирного банка о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы в Украине пенсию по формуле будут получать 40% граждан.

Все остальные будут получать минимальную пенсию.

Сегодня президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Кабмин разрабатывает программу поддержки пенсионеров, которым исполнилось более 75 лет. Похожая программа в Украине для граждан старше 80 лет уже действует.

Автор: Владимир Костырин