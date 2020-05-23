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Пенсионерам приготовили приятный сюрприз: кого ожидает прибавка

Lite » Стиль жизни 23.05.2020 - 11:56
Пенсионерам приготовили приятный сюрприз: кого ожидает прибавка
Пенсии в Украине - кого ожидает прибавка (коллаж: РБК-Украина)

Украинских пенсионеров порадовали новостью

Пенсионеры в Украине ежемесячно будут получать прибавку к пенсии в размере около 500 грн. Приятные изменения будут касаться тех, кому исполнилось 75 лет. К слову, таких пенсионеров в стране более миллиона.

О дополнительных выплатах, которые ожидают в скором времени жителей страны, рассказала украинский политик, министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Интер".

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям. Около 500 грн", - сказала Лазебная.

По словам главы министерства, пока что точного числа не называли. Дату индексации пенсий должно определить законодательство, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", - сообщила Лазебная.

Также она добавила, что министерство планирует помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями. Им будет дозволено выходить на пенсию досрочно.

Напомним, что недавно глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова назвала повышение пенсионного возраста неизбежным процессом. Она привела результаты исследования Всемирного банка о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы в Украине пенсию по формуле будут получать 40% граждан.

Мы писали, что президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Кабмин разрабатывает программу поддержки пенсионеров, которым исполнилось более 75 лет. Похожая программа в Украине для граждан старше 80 лет уже действует.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины пенсии
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