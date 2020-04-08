Пенс заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения. Об этом на брифинге заявил вице-президент США Майк Пенс.

В связи с этим он призвал всех американцев "удвоить свои усилия и сделать все возможное" для того, чтобы защитить себя и общество от коронавируса.

"По первым цифрам, которые мы получаем, из большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса", - сказал Трамп.

Отметим, что США продолжают лидировать по числу заражений коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране уже заболели почти 399 тысяч человек, более 12 тысяч человек скончались.

Напомним, в США начали испытывать вакцину от коронавируса. Около 40 здоровых добровольцев будут принимать участие в двух испытаниях, которые будут проходить в Филадельфии и Канзас-Сити. Первую дозу вакцины от инфекции они приняли в понедельник, 6 апреля.

Также сообщалось, что США могут получить вакцину от коронавируса до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся на первом этапе тестирования.