Пекин вводит обязательный COVID-тест для въезжающих в преддверии Олимпиады

Известно, что это правило будет действовать как минимум до конца марта.

"Пекин потребует от путешественников пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов после прибытия в китайскую столицу", - говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее решение было принято после зафиксированного в городе первого случая инфицирования новым штаммом COVID "Омикрон".

При этом указывается, что столица уже ранее требовала от туристов отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.