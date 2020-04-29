Пекин понижает наивысший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Парламент Китая начнет свою ключевую ежегодную сессию в столице 22 мая

Муниципальное правительство Пекина заявило, что в четверг снизит уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанный с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Решение Пекина понизить свои меры реагирования на чрезвычайные ситуации до уровня II с уровня I принималось в тот же день, когда Китай объявил, что парламент начнет свою ключевую ежегодную сессию в столице 22 мая.

Отметим, что ситуация в Китае с коронавирусом уже стабилизировалась, а заседание парламента знаменует собой сигнал того, что страна возвращается к нормальной жизни.

Напомним, в Пекине самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации был введен более трех месяцев назад. Причиной того стала вспышка коронавируса, которая потом охватила весь мир.

Сегодня эпицентром коронавируса стали США и Европа. В связи с этим, США начали расследование действий Китая после первой вспышки COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, поскольку организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.