Пекельна спека. Коли і де була зафіксована найвища температура у світі

Коли і де фіксували найвищі температури

Найвищі показники прогрівання повітря зафіксували 10 липня 1913 року. Тоді показники ртутного стовпчика сягнули 56,7 градусів. Відбулося це у Фернас-Крік-Ранч, Каліфорнія, США (колишня назва - Гренландське ранчо).

Варто додати, що на звання найспекотнішого дня за всю історію претендує ще одна дата - 13 вересня 1922 року. Тоді в Ель-Азізії, Лівія, начебто зафіксували 58 градусну спеку.

Втім, Всесвітня метеорологічна організація ставить це під сумнів. Детально вивчивши температурний запис, експерти визначили, що ця температура може бути результатом піщаної бурі, яка сталася в той час. Така буря могла спричинити перегрівання поверхневих матеріалів і температуру в цілому.

Попередній рекорд 58 градусів, зареєстрований в Ель-Азізія, Лівія, був розглянутий (2010-2012) Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО). Спеціальна міжнародна комісія з кліматології експертів-метеорологів провела поглиблене дослідження довготривалого світового рекорду екстремальна температура 58 градусів.

Слідчий комітет визначив п’ять основних проблем, пов’язаних з рекордом екстремальної температури в Ель-Азізії 1922 року, зокрема:

проблемне обладнання

ймовірно недосвідчений спостерігач

місце спостереження, яке не було репрезентативним для околиць пустелі

погана відповідність екстремуму іншим сусіднім місцям

погана відповідність наступним температурам, зареєстрованим на місці

Комітет з оцінки ВМО дійшов висновку, що найбільш переконливий сценарій події 1922 року полягав у тому, що новий і недосвідчений спостерігач, не навчений користуванню приладу, неправильно прочитав дані, неправильно записав спостереження і, як наслідок, помилився приблизно на сім градусів за Цельсієм.

Грунтуючись на цих припущеннях, Всесвітній архів екстремальних погодних і кліматичних умов CCl ВМО відхилив екстремальну температуру 58 градусів, виміряну в Ель-Азізії в 1922 році, як рекордну.

Фернас-Крік-Ранч, Каліфорнія, США, 1913 рік (скриншот wmo.asu.edu)