Пекельна спека. Коли і де була зафіксована найвища температура у світі

У світі безперервно вимірюють температуру повітря з 1911 року. Попри те, що вчені називають 2024-й загалом найспекотнішим роком, втім найвищі показники на планеті зафіксували понад століття тому і цей рекорд досі не побитий.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію World Meteorological Organization's World Weather and Climate Extremes Archive.
Найвищі показники прогрівання повітря зафіксували 10 липня 1913 року. Тоді показники ртутного стовпчика сягнули 56,7 градусів. Відбулося це у Фернас-Крік-Ранч, Каліфорнія, США (колишня назва - Гренландське ранчо).
Варто додати, що на звання найспекотнішого дня за всю історію претендує ще одна дата - 13 вересня 1922 року. Тоді в Ель-Азізії, Лівія, начебто зафіксували 58 градусну спеку.
Втім, Всесвітня метеорологічна організація ставить це під сумнів. Детально вивчивши температурний запис, експерти визначили, що ця температура може бути результатом піщаної бурі, яка сталася в той час. Така буря могла спричинити перегрівання поверхневих матеріалів і температуру в цілому.
Попередній рекорд 58 градусів, зареєстрований в Ель-Азізія, Лівія, був розглянутий (2010-2012) Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО). Спеціальна міжнародна комісія з кліматології експертів-метеорологів провела поглиблене дослідження довготривалого світового рекорду екстремальна температура 58 градусів.
Слідчий комітет визначив п’ять основних проблем, пов’язаних з рекордом екстремальної температури в Ель-Азізії 1922 року, зокрема:
Комітет з оцінки ВМО дійшов висновку, що найбільш переконливий сценарій події 1922 року полягав у тому, що новий і недосвідчений спостерігач, не навчений користуванню приладу, неправильно прочитав дані, неправильно записав спостереження і, як наслідок, помилився приблизно на сім градусів за Цельсієм.
Грунтуючись на цих припущеннях, Всесвітній архів екстремальних погодних і кліматичних умов CCl ВМО відхилив екстремальну температуру 58 градусів, виміряну в Ель-Азізії в 1922 році, як рекордну.
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