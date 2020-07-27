В Печерском райсуде Киева зафиксировали вспышку коронавируса

В Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса. Сейчас проводят тестирование на COVID-19 контактных лиц работников суда.

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19... Решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - указано в сообщении.

Вместе с тем суд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

"Просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - призывают в суде.

Учреждение также просит с пониманием отнестись к временным профилактическим мероприятиям и предлагает гражданам воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик суда.

Напомним, в Украине фиксируют отдельные вспышки коронавируса: среди таких - университеты, общежития и церковные монастыри.

Как писало РБК-Украина ранее, накануне сообщалось о вспышке коронавируса в столичном Институте специальной связи и защиты информации НТУУ "КПИ", было изначально известно о 52 инфицированных (сейчас их уже 152).