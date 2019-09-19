В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии

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Электроснабжение обещают восстановить около 01:00 ночи 20 сентября

В Киеве в Печерском районе вечером, 19 сентября, произошло массовое отключение электроэнергии на ряде улиц из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Без света остались более 10 улиц и два переулка.

По информации ДТЭК, света нет на улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбидская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Колпака.

Кроме того, без света остались дома в переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования", - сообщили в компании

Сейчас работники "ДТЭК Киевские электросети" принимают необходимые меры для ликвидации аварии.

В компании обещают восстановить электроснабжение около 01:00 ночи 20 сентября.

Напомним, в августе масштабный сбой в работе системы электроснабжения произошел на большей части территории Великобритании - массовое отключение электроэнергии произошло в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии.