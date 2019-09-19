ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 23:26
В Печерском районе Киева произошло массовое отключение электроэнергии
Иллюстративное фото (maxpixel.freegreatpicture.com)

Электроснабжение обещают восстановить около 01:00 ночи 20 сентября

В Киеве в Печерском районе вечером, 19 сентября, произошло массовое отключение электроэнергии на ряде улиц из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Без света остались более 10 улиц и два переулка.

По информации ДТЭК, света нет на улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбидская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Колпака.

Кроме того, без света остались дома в переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования", - сообщили в компании

Сейчас работники "ДТЭК Киевские электросети" принимают необходимые меры для ликвидации аварии.

В компании обещают восстановить электроснабжение около 01:00 ночи 20 сентября.

Напомним, в августе масштабный сбой в работе системы электроснабжения произошел на большей части территории Великобритании - массовое отключение электроэнергии произошло в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии.

В Киеве "заминировано" почти 70 объектов, - полиция В Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва: подробности
Новости Украины КиевсветПечерский район
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь