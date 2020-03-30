В Печерском районе Киева больше всего заразившихся коронавирусом, - Кличко

В Печерском районе Киева больше всего заразившихся коронавирусом COVID-19 по состоянию на 30 марта. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в столице официально подтверждено 102 случая заболевания коронавирусом.

"Касательно количества тех, кто заболел, хочу предоставить статистику: Голосеевский район - 14 человек заболели коронавирус, Дарницкий - 13, Деснянский - 4, Днепровский - 2, Оболонский - 6, Печерский - 27, Подольский - 5, Святошинский - 8, Соломенский - 16, Шевченковский - 7", - рассказал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил 20 новых случаев заболевания. Два человека в столице вылечились от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в украинских больницах развернули палатки для сортировки зараженных коронавирусом. В Минздраве надеются, что таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных.

Кроме того, в Минздраве создали более 500 бригад для борьбы с коронавирусом, которые будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы.