ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Печерском районе Киева больше всего заразившихся коронавирусом, - Кличко

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 12:37
В Печерском районе Киева больше всего заразившихся коронавирусом, - Кличко
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число заболевших в столице превысило 100 человек

В Печерском районе Киева больше всего заразившихся коронавирусом COVID-19 по состоянию на 30 марта. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в столице официально подтверждено 102 случая заболевания коронавирусом.

"Касательно количества тех, кто заболел, хочу предоставить статистику: Голосеевский район - 14 человек заболели коронавирус, Дарницкий - 13, Деснянский - 4, Днепровский - 2, Оболонский - 6, Печерский - 27, Подольский - 5, Святошинский - 8, Соломенский - 16, Шевченковский - 7", - рассказал Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил 20 новых случаев заболевания. Два человека в столице вылечились от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в украинских больницах развернули палатки для сортировки зараженных коронавирусом. В Минздраве надеются, что таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных.

Кроме того, в Минздраве создали более 500 бригад для борьбы с коронавирусом, которые будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 30 марта
Новости Украины КиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь