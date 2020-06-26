Паводки могут привести к вспышке тифа, дизентерии и гепатита А, - Минздрав

Украинцам в пострадавших областях советуют кипятить воду
Паводки на западе Украины могут привести к вспышке тифа, дизентерии, гепатита А и других инфекционных болезней. Жителям пострадавших областей рекомендуют кипятить воду.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook.
Сообщается, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.
"При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики", - отмечают в Центре общественного здоровья.
Для профилактики инфекционных болезней:
Напомним, ранее сообщалось, что наводнение в Черновцах полностью снесло мост.
Накануне Кабинет министров Украины выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий паводков в четырех областях.
Автор: РБК-Украина