Паводки могут привести к вспышке тифа, дизентерии и гепатита А, - Минздрав

Паводки на западе Украины могут привести к вспышке тифа, дизентерии, гепатита А и других инфекционных болезней. Жителям пострадавших областей рекомендуют кипятить воду.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook.

Сообщается, что в условиях наводнения и паводков возможны подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.

"При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо соблюдать простые правила профилактики", - отмечают в Центре общественного здоровья.

Для профилактики инфекционных болезней:

Обязательно кипятите питьевую воду. Не употребляйте воду из децентрализованных источников в местах подтопления, воду сомнительного качества из наземных водоемов. Желательно использовать бутилированную воду.

Не пейте воду из открытых водоемов, подтопленных или неизвестных колодцев и источников, которые могут быть загрязненными.

Для питания используйте только качественные продукты. Овощи и фрукты необходимо хорошо мыть, а в отношении мяса, рыбы и яиц необходимо соблюдать нормы термической обработки.

Соблюдайте правила личной гигиены и следите, чтобы их соблюдали дети.

После схода воды необходимо провести рекультивацию земель, перекопать огороды и приусадебные участки; вычистить выгребные ямы и обработать хлорной известью; очистить и продезинфицировать колодцы; провести дератизацию в местах возможного скопления грызунов.

При появлении симптомов (повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.) нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что наводнение в Черновцах полностью снесло мост.

Накануне Кабинет министров Украины выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий паводков в четырех областях.