Паспорта вакцинации введут в ЕС с 15 июня

Как отметил Бретон, сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

"Он не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Этот сертификат будет согласован между государствами-членами; европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут запросить его в своей стране. Его цель - "восстановить движение, обрести нормальную жизнь" и "способность двигаться без риска для себя или других", - сказал Бретон.