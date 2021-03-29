UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Паспорта вакцинации для украинцев: какими будут и кто сможет получить

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения совместно с Минцифрой находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"В нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным", - отметил глава министерства Максим Степанов.

Он подчеркнул, что проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.

"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации".

Как писало РБК-Украина, единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. В нем будут указаны данные о вакцинации от COVID-19.

Так, в конце февраля лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияМаксим СтепановКоронавирус
Читайте также
Ивано-Франковская область может выйти из "красной зоны", - Степанов
Ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться минимум до 15 апреля, - Минздрав
Прогноз погоды