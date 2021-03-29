Паспорта вакцинации для украинцев: какими будут и кто сможет получить

Министерство здравоохранения совместно с Минцифрой находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки.
"В нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным", - отметил глава министерства Максим Степанов.
Он подчеркнул, что проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.
"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек", - добавил глава Минздрава.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации".
Как писало РБК-Украина, единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. В нем будут указаны данные о вакцинации от COVID-19.
Так, в конце февраля лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации.