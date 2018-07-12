Парубий заявил о незаконности голосования за ЦИК в четверг

Рада за 3 дня должна сообщить всем кандидатам и членам ЦИК о рассмотрении вопроса в сессионном зале

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил о незаконности голосования за обновление состава Центральной избирательной комиссии в четверг, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя ВР, согласно закону, Рада за три дня должна сообщить всем кандидатам и членам комиссии о рассмотрении вопроса в сессионном зале.

"Я, как никто, являюсь сторонником скорейшего обновления ЦИК. Но, согласно закону, мы за три дня должны сообщить всем кандидатам и членам о том, что будет рассмотрение. Любое нарушение процедуры по этому поводу - это право подать в суд и отменить ЦИК", - сказал спикер парламента.

Парубий подчеркнул, что сейчас в зале нет ни одного из кандидатов.



"Сейчас здесь нет ни одного из членов комиссии или кандидата. Если мы нарушим процедуру хоть на йоту, мы избрание поставим под сомнение", - сказал он.



После этого председатель ВР объявил перерыв в заседании Рады и пригласил руководителей фракций к себе на совещание.



"Коллеги, сейчас ко мне поступило заявление от фракции "Народный фронт" и группы "Видродження" на реальный перерыв. Я приглашаю всех глав фракций ко мне на совещание в кабинет", - добавил Парубий.

Напомним, ранее фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) отозвала одну свою кандидатуру в состав новой Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Глава фракции Артур Герасимов призвал Парубия поставить на рейтинговое голосование вопрос обновления ЦИК.