Парубий заявил, что не допустит роспуск Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не видит оснований для досрочного прекращения полномочий украинского парламента после президентских выборов 2019. Об этом он заявил в интервью интернет изданию "Цензор.Нет".

Спикер отметил, что 27 мая истекает срок, когда возможен роспуск Верховной Рады, напомнив, что Конституция запрещает прекращать полномочия парламента в течение последних 6 месяцев текущего созыва.

"Я о роспуске слышал с момента избрания председателем Верховной рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария.. Когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией", - сказал Парубий.

Он заявил, что нет никаких оснований - ни политических, ни юридических - для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Верховной рады.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады.

"Вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки…Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент… Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это (роспуск нынешнего состава Рады, - ред.) выгодно", - подчеркнул он.