Парубий закрыл восьмую сессию Рады восьмого созыва

Первое пленарное заседание новой сессии состоится 4 сентября

Спикер парламента Андрей Парубий в пятницу, 13 июля, закрыл седьмую сессию парламента восьмого созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

Перед закрытием в зале прозвучал государственный гимн.

"Коллеги, напоминаю, следующая неделя работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях. И мы еще продолжаем работу, а восьмую сессию Верховной рады Украины восьмого созыва я объявляю закрытой. И пленарное заседание я объявляю закрытым. Слава Украине", - заявил Парубий.

Напомним, в начале июля нардепы одобрили за основу и в целом проект постановления №8504 "О календарном плане проведения девятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва". Так, за проект проголосовали 257 парламентариев.

Согласно документу, сессия начнется 3 сентября с заседания согласительного совета парламента, а 4 сентября планируется пленарное заседание ВР. Определено, что сессия завершится 25 января 2019 года. При этом неделя с 14 по 18 января определена пленарной, а с 21 по 25 - отведена для работы с избирателями.

С сентября по декабрь 2018 года предусматривается, что каждый месяц две недели будут отведены для пленарных заседаний.