Парубий: в законе о приходах учтут все пожелания церкви

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий рассказал о подготовке закона о переходе общин в ПЦУ

В законопроекте о переходе приходов в Православную церковь Украины учтут все пожелания церкви. Об этом после вручения томоса об автокефалии в Стамбуле заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, данный законопроект нужно принять как можно быстрее, чтобы упростить механизм перехода общин в новую церковь.

"Это будет наш следующий шаг. Мы в постоянной коммуникации с его святостью. Конечно, мы будем откликаться на все просьбы, которые будут идти от церкви", - заявил Парубий.

Он также отметил, что, по мнению митрополита Епифания, урегулирование данных вопросов не является вмешательством государства в дела церкви.

"Могу заверить, что Верховная рада и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности, чтобы был мир и благополучие в жизни Украины, чтобы украинская церковь смогла объединить всех православных в стране", - добавил он.

Напомним, накануне Парубий заявил, что Рада может в январе принять закон о переходе общин УПЦ МП к Единой церкви.

Он также отметил, что в ПЦУ перешли более 40 приходов Московского патриархата.