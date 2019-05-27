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Парубий требует обнародовать стенограмму встречи Зеленского с главами фракций

Новости » Политика    27.05.2019 - 12:24
Парубий требует обнародовать стенограмму встречи Зеленского с главами фракций
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер ВР просит передать стенограмму всем участникам встречи

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился к представителю президента Владимира Зеленского Руслану Стефанчуку с требованием обнародовать стенограмму встречи глав фракций с Зеленским в Администрации президента. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в понедельник, 27 мая, в заседании согласительного совета парламента принимает участие представитель президента Руслан Стефанчук.

"Я от имени председателей фракций требую публичного предоставления стенограммы наших консультаций. Хочу отметить, что на том настаивал и я, и Олег Ляшко. Еще неделю назад я дал официальный запрос, чтобы эта стенограмма была передана всем участникам встречи. Ведь мы обсуждали не частные моменты. Это проходили консультации, предусмотренные Конституцией. Я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос общество сможет видеть, как происходили переговоры", - подчеркнул глава Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, Администрация президента Украины Владимира Зеленского намерена обнародовать стенограмму встречи глав фракций ВР с Зеленским, которая состоялась 21 мая. "Мы не только опубликуем стенограмму. Мы опубликуем и видео, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом за ночь поменяли мнение", - заявил глава АП Андрей Богдан.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей Парубий
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