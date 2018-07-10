Парубий в среду рассмотрит обращение от журналистов об неограничении доступа к кулуарам

Парламентские журналисты подчеркивают, что закрытие доступа к кулуарам приведет к ограничению свободы слова

Аккредитованные в парламенте журналисты написали письмо председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой не ограничивать их работу. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк.

По ее словам, Парубий может рассмотреть письмо уже завтра.

"Журналисты написали открытое письмо главе Верховной рады и первому заместителю руководителя аппарата ВРУ Петру Боднару. Журналисты понесли документ зарегистрировать. Сегодня он будет официально зарегистрирован и доставлен. В течение часа он передается по инстанциям: в секретариат председателя и в приемную Боднара. Секретариат председателя ВР его рассмотрит и сразу он даст ответ на это. Теоретически завтра он может быть и рассмотрен председателем ВР (спикером Андреем Парубием, - ред.), - рассказала Кармелюк.

В частности, в письме говорится о том, что журналисты обеспокоены решением комитета ВР по вопросам регламента по ограничению доступа представителей СМИ в кулуары.

"Согласно рекомендациям комитета для журналистов на третьем этаже кулуаров будет создан пресс-центр, а на первый и второй этажи они не будут иметь доступа. Основанием для такого решения стал инцидент, который имел место в мае 2018 года, когда один из фотографов обнародовал фотографию, на которой представительница СМИ показывает ему неприличный жест...", - говорится в письме.

Журналисты отметили, что такое решение приведет к ограничению свободы слова.

"Считаем, что создание такого "гетто" для журналистов приведет лишь к одному. Журналисты будут иметь доступ не к тем спикерам, которых требует редакционное задание или общественный интерес, а только к тем, которых определят пиар-службы парламентских фракций. Это неизбежно приведет к ограничению доступа журналистов к информации, а следовательно - к сворачиванию свободы слова. Требуем от руководства украинского парламента не совершать антидемократические шаги, которые потом будет трудно объяснить обществу и международным правозащитным организациям", - добавили парламентские корреспонденты.

Также в письме отмечается необходимость пересмотреть положения о предоставлении аккредитации журналистам.

"Вместе с тем, мы призываем сосредоточиться на пересмотре положения об аккредитации, вследствие несовершенства которого карточки аккредитации получают лица, не имеющие никакого отношения к журналистике. Именно так произошло с лицами, которые отличились на скандальном фото в мае 2018... Так что мы не хотим быть наказанными за поступки подобных мнимых представителей прессы. Но и не допустим, чтобы из-за неспособности чиновников пресс-службы отсеять "решал" и маргиналов страдала вся наша профессия", - говорится в открытом обращении к председателю ВР.

"Еще раз подчеркиваем, что решение комитета является антидемократическим. Призываем руководство парламента не подписывать любые распоряжения, ограничивающие доступ журналистов в кулуары Верховной рады", - добавили журналисты.

Напомним, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар заверила, что в Верховной раде не будет "гетто" для журналистов.