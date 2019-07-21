Парубий спрогнозировал сроки созыва новой Рады

Первое заседание нового созыва парламента может состояться в конце августа - начале сентября. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий после того, как отдал свой голос на участке в Доме офицеров, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после обнародования официальных результатов выборов, он инициирует создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Рады.

"У нас предусмотрено 2 недели на установление результатов выборов. С учетом того, что у нас могут быть проблемные округа, весь этот срок могут использовать (на подсчет голосов, - ред). Со своей стороны я, как только будут обнародованы официальные итоги выборов, инициирую создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Верхоной рады", - сказал Парубий.

По его словам, эти группы, в частности, будут решать вопросы количества комитетов новой Рады и рассадки депутатов в сессионном зале.

Также Парубий заверил, что готов помогать следующему спикеру Верховной рады при условии, что "это не будет человек откровенно пророссийских взглядов".

Отвечая на вопрос видит ли он себя в президиуме нового парламента, Парубий сказал, что сначала надо дождаться результатов выборов. "Очень надеюсь, что проукраинские силы получат в новом парламенте большинство", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что спикер Верховной рады Андрей Парубий подпишет избирательный кодекс в течение 10 дней с даты его принятия.

Отметим, спикер Верховной рады Андрей Парубий в пятницу, 19 июля, подписал законопроект об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.