Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной рады состоится 11 июля 2019 года. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время открытия согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что за проведение заседания было собрано 150 подписей.

"Было собрано 150 подписей по инициативе Радикальной партии о проведении внеочередного заседания. Мы совместно провели обсуждение и договорились, что оптимальное время для проведения внеочередного заседания будет в четверг между утренним и вечерним заседанием. Назначаю внеочередное заседание на 11 июля в 14:15. Давайте говорить откровенно, это будет заключительный день активной работы Верховной рады Украины ", - заявил Парубий.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.

Как писало РБК-Украина ранее, финальное голосование за избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.