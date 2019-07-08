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Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Новости » Политика    08.07.2019 - 11:53
Парубий созывает внеочередное заседание Рады
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

За проведение заседания было собрано 150 подписей

Внеочередное заседание Верховной рады состоится 11 июля 2019 года. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время открытия согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий созывает внеочередное заседание Рады

Он отметил, что за проведение заседания было собрано 150 подписей.

"Было собрано 150 подписей по инициативе Радикальной партии о проведении внеочередного заседания. Мы совместно провели обсуждение и договорились, что оптимальное время для проведения внеочередного заседания будет в четверг между утренним и вечерним заседанием. Назначаю внеочередное заседание на 11 июля в 14:15. Давайте говорить откровенно, это будет заключительный день активной работы Верховной рады Украины ", - заявил Парубий.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Конституционный суд Украины 20 июня признал указ конституционным.

Как писало РБК-Украина ранее, финальное голосование за избирательный кодекс по открытым спискам должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.

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Новости Украины Андрей ПарубийВерховная Радавнеочередное заседание
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