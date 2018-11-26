Парубий созывает внеочередное заседание Рады 26 ноября

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Заседание назначено на 16:00

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий созывает внеочередное заседание Верховной рады Украины 26 ноября, на котором будут рассматривать вопрос введения военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Парубия в Тwitter.

"На корабли ВМС Украины была осуществлена атака российских военных. Фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей. На понедельник, 26 ноябрь 2018 на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной рады Украины", - написал он.

Кроме того, после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что завтра на заседании парламента будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.