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Парубий сегодня передаст Порошенко обращение к СНБО о санкциях против 2 телеканалов

Новости » Политика    19.10.2018 - 16:51
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Документ передан президенту для изучения, рассмотрения и подготовки на ближайшее заседание СНБО

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в пятницу передаст президенту Петру Порошенко постановление об обращении ВР в Совет национальной безопасности и обороны по поводу введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Отметим, что собственно постановление уже вступило в силу.

"Парубий отметил, что документ о санкциях вступает в силу и безотлагательно, сегодня же, будет передан президенту Украины для изучения, рассмотрения и подготовки на ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Как писало РБК-Украина ранее, накануне Рада отказалась отменить обращение к СНБО о санкциях к двум телеканалам.

На прошлой неделе Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую проверку телеканала NewsOne. Проверка инициирована в связи с передачей управления телеканалом Андрею Портнову, который также подтвердил данную информацию. Нацрада отмечает, что, согласно закону, канал в течение 30 дней должен был подать соответствующее заявление, однако никакие документы в Нацраду так и не поступили.

Парубий подписал обращение в СНБО о санкциях против "112 Украина" и NewsOne Парубий может подписать постановление о санкциях против телеканалов на этой неделе
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