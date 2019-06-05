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Парубий рассказал, когда Рада примет новый избирательный кодекс

Новости » Выборы 2019    05.06.2019 - 10:44
Парубий рассказал, когда Рада примет новый избирательный кодекс
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Рады отметил, что принятие избирательного кодекса - одно из заключительных обязательств ВР этого созыва

Верховная рада Украины сможет принять новый избирательный кодекс на этой летней сессии. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер Рады отметил, что принятие избирательного кодекса - одно из заключительных обязательств ВР этого созыва.

"Завтра я предложу начать рассмотрение избирательного кодекса об открытых списках. Это одно из заключительных больших обязательств Верховной рады этого созыва. И я уверен, что мы сможем его принять на этой летней сессии", - заявил Парубий.

Напомним, ранее Парубий анонсировал, что в этот пленарный четверг, 6 июня, народные депутаты начнут рассмотрение поправок к новому избирательному кодексу по открытым партийным спискам накануне внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

По его словам, проект избирательного кодекса является одним из наибольших документов, которые рассматривала Верховная рада восьмого созыва.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении.

Рада войдет в рассмотрение избирательного кодекса на этой неделе Рада в четверг примет закон о ВСК с разделом об импичменте
Новости Украины Порошенко Зеленский Андрей Парубийкодекс
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