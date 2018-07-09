Парубий рассказал о поправке относительно ВАКС

Комитет в среду рассмотрит внесение поправок в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о запуске ВАКС

После внесения поправки в закон о судоустройстве и статусе судей все дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) будут переходить в юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом во время брифинга сообщил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Профильный комитет будет рекомендовать правки. В моем понимании поправка будет касаться исключительно тех дел, которые ведет НАБУ. Если не ошибаюсь, это 150 дел", - заявил Парубий.

Он также добавил, что профильный комитет в среду рассмотрит вопрос внесения поправок в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде.

"Согласно этой правке, предусмотрено, что все эти дела в производстве НАБУ после начала работы ВАКС переходят в юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда. Но конечный вариант правки будет представлен комитетом", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).