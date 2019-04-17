Парубий рассказал об ожиданиях от состава парламентского большинства после выборов

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий надеется, что проевропейское большинство в парламенте сохранится при любых обстоятельствах

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте сохранится проевропейская большинство не смотря на то, кто победит на выборах президента Украины. Об этом Председатель ВР Андрей Парубий заявил в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент РБК-Украина.

Он выразил надежду, что проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится при любых обстоятельствах.

"Я могу сказать, что я не сомневаюсь, что собственно государственное большинство, проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится при любых обстоятельствах, кто бы не был избранным президентом. Ключевые вопросы, касающиеся безопасности страны, гуманитарным вопросам, вопросам внешне-политического выбора и безопасности и обороны – будут приниматься парламентом, как и принимались до этого", - сообщил Парубий.

Он также выразил надежду, что после выборов Верховной рады большинство парламента также будут составлять депутаты с проевропейским курсом.

"Меня выборы парламента волнуют не меньше, чем президентские. Но есть и следующий рубеж - это парламентские выборы. Действительно, он будет решающим рубежом", - добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрея Парубия рассказал, какое дело Соломянский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть.