Парубий рассказал с чего начнется новая сессия Верховной рады

Рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление ЦИК и имплементационные проекты в закон о нацбезопасности

Верховная рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий, передает "Радио Свобода".

По его словам, указанные законопроекты являются важными в год выборов.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал Парубий.

Также он заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности Службы безопасности Украины и разведки.

Как известно, 13 июля Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия откроется 4 сентября.

Напомним, Парубий сегодня заявил, что решение о том, продлевать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, будет зависеть от позиции международных партнеров.