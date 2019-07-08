Парубий рассказал, какие законы рассмотрит Рада после избирательного кодекса

После принятия избирательного кодекса на этой неделе Верховная рада примет закон о заложниках и военном капеланстве. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий во время открытия согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер напомнил, что голосование за избирательный кодекс состоится 11 июля.

"Я убежден, что после принятия избирательного кодекса мы должны принять проект закона о заложниках №8205. Вы помните, что на предыдущем пленарном заседании мы включили его в повестку дня, и на этой неделе мы должны его обсудить и принять по нему решение. Также проект закона о внесении изменений по выполнению воинской обязанности и военной службы", - сказал спикер ВР.

Он призвал комитет по нацбезопасности принять решение по проектам законов.

"Я призываю комитет по вопросам безопасности и обороны в среду рассмотреть его на комитете, чтобы мы смогли в четверг перейти к принятию решения. Также мы должны принять проект закона о военном капеланстве. Комитета еще нет. Я даю поручение рассмотреть его в среду. Чтобы в четверг мы смогли рассмотреть и сделать для капелланов важный сигнал о чести и ответственности их службы. Я рассчитываю, что в среду (на комитете, - ред.) будет рассмотрен закон о полном общем среднем образовании. Мы надеемся, что в четверг можем принять решение", - заявил Парубий.

"Также поднимался вопрос внести изменения в закон "О государственном бюджете" об увеличении расходов по бюджетной программе реструктуризации угольной отрасли. Это те законы, которые мы сможем в четверг включить в повестку дня", - добавил глава парламента.

Напомним, Парубий заверил, что Рада успевает пройти все поправки к новому избирательному кодексу по открытым спискам за два дня.

Так, ВР рассмотрела почти 80% поправок в новый избирательный кодекс с открытыми списками.

Как писало РБК-Украина ранее, финальное голосование за документ должно состояться накануне внеочередных выборов в Верховную раду в пленарный четверг, 11 июля.