Парубий просит комитет безотлагательно рассмотреть избирательный кодекс

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава парламента призвал комитет собраться во вторник

После решения комитета парламента по вопросам правовой политики новый избирательный кодекс будет безотлагательно вынесен на рассмотрение народных депутатов перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время заседания во вторник, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава парламента призвал комитет собраться сегодня, 28 мая, для рассмотрения кодекса.

"Вчера я дал поручение комитету безотлагательно собраться. Прошу вас способствовать тому, чтобы комитет безотлагательно собрался. Завтра (в среду - ред.) мы не сможем рассматривать без решения комитета. Если у вас есть политическая воля - соберите комитет сегодня", - заявил Парубий.

Добавим, председатель ВР призвал правовой комитет парламента обязательно вынести решение по поводу избирательного кодекса на очередном заседании комитета, которое должно состояться в среду, 29 мая.

"Призываю - в среду рассмотрение на комитете. И безотлагательно, подчеркну, безотлагательно, я поставлю на рассмотрение избирательный кодекс по открытым спискам. Я убежден, что мы сможем принять его всем залом. Мы за открытые списки и против закрытых списков", - отметил спикер.

Напомним, глава подкомитета комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович заявил о готовности избирательного кодекса к рассмотрению. По его словам, рабочая группа правового комитета парламента работала над поправками избирательного кодекса полтора года. После 40 заседаний в марте 2019 года был представлен ​​финальный вариант кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий полагает, что народные депутаты смогут рассмотреть избирательный кодекс до 14 июля до внеочередных выборов Рады.

Стоит отметить, что ранее глава Рады заявлял, что парламент сможет начать рассмотрение избирательного кодекса на следующей пленарной неделе. Так, спикер поручил профильному комитету подготовить избирательный кодекс к рассмотрению в зале.